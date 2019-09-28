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أخبار البلد

سفير سنغافورة يبحث سبل التعاون مع مصر في قطاع السياحة.. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:00 م
جانب من مشاركة السفير
جانب من مشاركة السفير السنغافوري
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محمود نوفل
حضر السفير دومينيك جوه ، سفير سنغافورة بالقاهرة، احدى فاعليات يوم السياحة العالمي والذي استضافته وزيرة السياحة المصرية.

وأطلقت الوزيرة حملة جديدة للترويج للسياحة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تشمل يوتيوب، تويتر، انستجرام والمنصات الأخرى، محاولة الاستفادة من التأثير العالمي الذي تحظى به هذه الوسائل من أجل الترويج للسياحة في مصر.

وقد انتهز السفير هذه الفرصة لمناقشة سبل التعاون مع وزارة السياحة في هذا القطاع.
سفير سنغافورة يبحث سبل التعاون مع مصر في قطاع السياحة.. صور
سفير سنغافورة يبحث سبل التعاون مع مصر في قطاع السياحة.. صور
سفير سنغافورة يبحث سبل التعاون مع مصر في قطاع السياحة.. صور
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