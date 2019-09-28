اخبار الفن| أنغام تتحدث عن ألبومها الجديد.. تأجيل حفل تامر حسني بجامعة الإسكندرية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أحيت الفنانة أنغام مساء أمس، الجمعة، حفلا غنائيا ضخما، على المسرح المكشوف بكايرو فيستيفال سيتى، بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيري كبير، حيث كان المسرح كامل العدد.أعلن الفنان تامر حسنى عن تأجيل حفلة بالإسكندرية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على التواجد بجوار زوجته أنغام، في حفلها الذي أقيم مساء أمس، الجمعة، بكايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.وجه الفنان ظافر عابدين رسالة الى الفنانة هند صبري بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن الفيلم التونسى " نورا تحلم ".تصدر فيلم علاء الدين مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من لقاء بطله الفنان المصري، العالمي مينا مسعود مساء أمس الأول الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأجنبي "علاء الدين".