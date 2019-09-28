رونالدو يقود يوفنتوس لـ الفوز على سبال 2-0 في الدوري الإيطالي..فيديو

حقق فريق يوفنتوس الفوز على ضيفه سبال بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.



وسجل هدف تقدم فريق يوفنتوس اللاعب بيانيتش من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني نجح كريستيانو ورنالدو في تأمين النتيجة لصالح يوفنتوس بتسجيل هدف ثان من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء .



ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بينما تجمد رصيد فريق سبال عند المركز الـ20 "الأخير" برصيد 3 نقاط .