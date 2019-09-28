Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو يقود يوفنتوس لـ الفوز على سبال 2-0 في الدوري الإيطالي..فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:04 م
يوفنتوس
يوفنتوس
Advertisements
عبدالله هشام
حقق فريق يوفنتوس الفوز على ضيفه سبال بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدف تقدم فريق يوفنتوس اللاعب بيانيتش من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح كريستيانو ورنالدو في تأمين النتيجة لصالح يوفنتوس بتسجيل هدف ثان من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء .

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بينما تجمد رصيد فريق سبال عند المركز الـ20 "الأخير" برصيد 3 نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوط أول.. بيانيتش يسجل هدف تقدم يوفنتوس على سبال بالدوري الإيطالي ..فيديو

ترشيحاتنا

جينراسيون السنغالي: مواجهة الزمالك في برج العرب أمر مستحيل

لهذا السبب لن تفكر في شراء هاتف سامسونج القابل للطي

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد

فوز ليفربول.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

جنة في السماء.. توقف عضلة قلب الطفلة داخل المستشفى بعد بتر ساقها.. ووالدها: اتحرمت من نور عينيا مرتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسى يتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان .. صور

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد

بـ فساتين عادية دينا الشربينى تتعرض للانتقادات..والجمهور: كفاية إنها حبيبة عمرو دياب