بتكريم 30 شخصية من رموز المجتمع.. بهية تدعم سيدات مصر في منتدى المرأة

شاركت مستشفي بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بالتعاون مع شركة سمارت فيجين فى تكريم ٣٠ سيدة ناجحة من رموز المجتمع اللاتي كشفن عن قصص نجاحهن فى حياتهن العملية والشخصية وذلك خلال منتدى المرأة المصرية.





وقام تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة بهيه بإهداء سيدات مصر الناجحات دروع التكريم التى تحمل اسم قلادة اللوتس، وذلك ايمانا من بهية بضرورة دعم المرأة المصريه التي هى ركن أساسي لكل بيت مصري.





وجاء على رأس السيدات المكرمات كل من الفنانة لبني عبد العزيز وانيسه حسونة الكاتبة والباحثة والنائبه البرلمانية و د. نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الأفريقية، وأ.ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات و د نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و د سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وكابتن ماجدة مالك كابتن طيار مصر للطيران و م داليا السعدني رئيس المؤسسة الدولية للتصميم فى ايطاليا والإعلامية إيمان رياض والاعلاميه جاسمين طه وعدد آخر من السيدات الاتى قدمن نموذجا ناجحا رائدا فى مجالات المال والأعمال والمجتمع.





من جهتها طالبت أنيسة حسونة فى كلمتها خلال المنتدى ضرورة تخصيص جزء من التأمين الصحي للكشف الدوري المجاني، ولو مرة كل عام، داعية اي متبرع ان يضع جزء من تبرعاته للأمراض الخاصة بالسيدات، مثنية على دور مستشفي بهيه فى الكشف المبكر والعلاج بالمجان و التى تعد نموذجا ناجحا فى مصر لدعم المرأة المصرية.





أما بسنت فؤاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية فاكدت ان المرأة المصرية تستطيع النجاح فى كل مكان حال تكاتف المجتمع لتشجعيها لاستكمال دورها وأن نجاحها فى بيتها وعملها معا يحتاج فقط إلى التوازن بقدر المستطاع وعدم التخلي عن طموحاتها.





اما نرمين شهاب رئيس قطاع التسويق والاستدامة الإستراتيجية فى البنك الاهلي فاكدت على قدرة المرأة على النجاح دون واسطه، مثنية على دور المنتدى فى خلق فرصة للأجيال القادمة من السيدات على تحقيق طموحاتهم، معربه عن سعادتها بوجود كيان فى مصر مثل مستشفى بهيه الذى يدعم المرأة المصرية التي هى عماد المجتمع.





وأعربت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات عن أمنياتها بعقد مثل هذا المنتدى بصفة دورية لأنه بمثابة حافز حقيقي للمرأة ظهر من خلاله قصص مختلفة عن كيفيه قدرة المرأة على النجاح وتقلد المناصب بالتحدى والإرادة الحقيقية واستطاعتها التغلب علي الصعاب لتحقيق طموحاتها.



