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رياضة

وجه جديد مع ميسي ورونالدو في قائمة الأكثر تسجيلا من خارج المنطقة..تعرف عليه

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:26 م
بيانيتش ورونالدو
بيانيتش ورونالدو
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القسم الرياضى
أحرز البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، هدف فريقه الأول في شباك سبال، بملعب أليانز ستاديوم، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي،حيث سجل بيانيتش الهدف من خارج منطقة الجزاء.

ذكرت شبكة "اوبتا" للإحصائيات، أنه منذ بداية موسم (2007ـ 2008)، أحرز بيانيتش 27 هدفًا من خارج منطقة الجزاء.

وأضافت أن 3 لاعبين فقط بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، هم من تمكنوا من تسجيل أهداف أكثر من خارج المنطقة خلال تلك الفترة، ليونيل ميسي (69 هدفا)، كريستيانو رونالدو (54 هدفا) وزلاتان إبراهيموفيتش (35 هدفا).

ويذكر أن البوسني بيانيتش قد انتقل لصفوف يوفنتوس في صيف 2016 قادما من نادي روما الإيطالي.
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