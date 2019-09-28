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منوعات

فداهم بروحه.. كلب وفي يفقد حياته لحماية أطفال مالكه من ثعبان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
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احمد شريف
في مشهد يخلد الوفاء، مات كلب من أجل حماية أطفال مالكه بعد تعرضه للدغ 4 مرات من قبل ثعبان كان يحاول لدغ الأطفال.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، وقف الكلب بين الثعبان وأبناء مالكه حين كانوا ينظفون وعاء الماء خارج منزل العائلة في مقاطعة سومتر ، فلوريدا.

وشرح الأب صاحب الكلب أن أبناءه لم يروا الثعبان السام وهو يتجه نحوهم، ولكن تمكن الكلب خاصتهم من فصيلة البيتبول من سحب الثعبان ومهاجمته يوم الاثنين الماضي.

هرعت العائلة بالكلب إلى مستشفى أوكالا البيطري لتلقي العلاج من السم ، ولكن بقي الكلب في حالة حرجة ومات وسط حالة من الحزن في اليوم التالي.

وصف ريتشاردسون زيوس ، الذي اقتنى كلبه في يناير الماضي ، بأنه "الكلب الأكثر ولاءً الذي أعرفه"، وأضاف أنه ضحى بحياته من اجل ابنائه.
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