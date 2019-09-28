رقابة مستمرة لحماية الطلاب.. تعليم البحيرة تحذر: لا مكان للتقصير واستبعاد المهملين

شدد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على مواجهة كافة أوجه الإهمال واستبعاد اى مسئول يهمل فى حق عمله او يخل بمهام وظيفته ولا يلتزم بالقرارات والأوامر الإدارية الصادرة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على امن وسلامة واروح ابنائنا الطلاب وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





جاء ذلك خلال ع الإجتماع الذى عقده محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم مع مديري الإدارات التعليمية ومديرى العموم ومسئولى الأمن والتواصل بالإدارات بحضور إبراهيم شاهين - وكيل اول نقابة المعلمين ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحيرة وعبد الرحمن صالح – رئيس مجلس أمناء المحافظة بهدف الوقوف على بعض السلبيات التى شهدها بداية العام الدراسى الحالى ببعض المدارس للعمل على إيجاد حلول شاملة وفورية لها.





وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى صدور أمر إداري رقم 11 ابريل٢٠١٩م الخاص بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة وعدد من الأعضاء لمراجعة كافة أوجه الأمن والسلامة ووسائل الامان بالمدارس والذى تم التأكيد عليه قبل انطلاق العام الدراسى الحالى من خلال تنفيذ مبادرة اسبوعين النظافة االتى شهدتها جميع مدارس المحافظة على الالتزام بكافة اعمال الصيانة والالتزام بتوافر كافة أوجه الأمن والسلامة ووسائل الأمان بالمدارس





أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية مواجهة كافة الشائعات المغرضة التى يقوم بها بعض اصحاب النفوس المريضة من اجل النيل من امن واستقرار الوطن من خلال العمل على تنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب والتـأكيد ان وسائل التواصل الاجتماعى ليست مصدرا مؤكدا للحصول على المعلومات لما تتضمنه من محاولات البعض لشويه الحقائق بهدف التخريب والهدم .





ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة مراجعة موقف تسليم الكتب للطلاب وعدم ربطها بالمصاريف الدراسية مع التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج وتفعيل الرقابة المستمرة على المدارس الخاصة والمتابعة المستمرة للالتزام بالزي المدرسي والتأكيد على عدم مخالفة الزى الخاص بالطلاب بجميع المراحل التعلمية واحالة كل من يخالف ذلك للتحقيق.





وطالب وكيل الوزارة بايجاد حلول للقضاء على الكثافات الطلابية و قوائم الانتظار بالبحث عن أماكن وأراضٍ لبناء مدارس جديدة عليها حيث تم هذا العام اضافة 47 مدرسة جديدة بدائرة المحافظة وكذا بحث امكانية عمل المدارس ذات الكثافة العالية بنظام الفترتين وإيجاد حلول لسد العجز والتنسيق مع التضامن الاجتماعى لعمل مكلفات الخدمة العامة بالمدارس التى تعانى عجز شديد.





وتفعيل دور المتابعة بكل صورها و تحقيق سبل الانضباط الاداري مع التأكيد على متابعة جميع المدارس وتفعيل الاشراف اليومي سواء بالفناء او بالأدوار وخاصة مع بداية ونهاية اليوم الدراسة وخلال فسحة النشاط وكذا تفعيل ومتابعة دور مسئولي الامن والسلامة والصيانة ومراجعة موقف تامين الطلاب والمعلمين بالمدارس.





أشار وكيل تعليم البحيرة إلى أهمية دور المدرسة فى غرس قيم الانتماء والولاء للوطن واهمية دور طابور الصباح والاذاعة المدرسية وما تحتويه من فقرات وكذا السلام الوطني وتحية العلم فى تنمية الروح الوطنية لدى الطلاب على ان تتضمن الفقرات الاذاعية اخبار ومعلومات عن كافة الانجازات والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها سواء على مستوى الدولة او على ارض المحافظة.





والتى تهدف الى تقديم الخدمات للمواطنين فى شتى القطاعات لتوعية ابنائنا بتلك الانجازات مشيرا انه تم اصدار الامر الاداري رقم 18 بشأن الالتزام فى عزف السلام الوطنى وفقا للاسطوانة التى تم توزيعها على مديرى الادارات مع الامر الاداري وكذا تأكيد دور المدرسة فى غرس القيم والتضحية من اجل الوطن وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطنى أثناء الطابور المدرسي .





ووجه وكيل الوزارة على تطبيق كافة اللوائح الخاصة بمنع العقاب البدنى والنفسى نهائى وتكثيف المتابعة على المدارس الخاصة للتأكد من الالتزام بالوائح والمصروفات والمناهج المقررة بالإضافة إلى مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية جميع مرافق المدرسة وإزالة أى مصادر تمثل خطرًا على الطلاب أو المعلمين (البالوعات – المراوح الرأسية – الرواكد الخشبية – تصدعات الأسوار- الاشجار شاهقة الارتفاع او ايلة للسقوط – الأسلاك المكشوفة) .



