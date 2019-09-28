بـ بدلة.. درة تتألق بعد ختام مهرجان الجونة

نشرت الفنانة درة ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ببدلة باللون الأبيض بأكمام طويلة ومفتوحة من البطن .
وقامت برفع شعرها بطريقة الكعكة الرائعة تتناسب مع إطلالتها ، وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش وأحمر شفاة باللون الروز الفاتح.
ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط صغير وعقد من الألماس حول الرقبة لأكمال إطلالتها .
وظهرت ببدلة باللون الأبيض بأكمام طويلة ومفتوحة من البطن .
وقامت برفع شعرها بطريقة الكعكة الرائعة تتناسب مع إطلالتها ، وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش وأحمر شفاة باللون الروز الفاتح.
ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط صغير وعقد من الألماس حول الرقبة لأكمال إطلالتها .