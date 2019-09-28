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مرأة

بـ بدلة.. درة تتألق بعد ختام مهرجان الجونة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة درة ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ببدلة باللون الأبيض بأكمام طويلة ومفتوحة من البطن .

وقامت برفع شعرها بطريقة الكعكة الرائعة تتناسب مع إطلالتها ، وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش وأحمر شفاة باللون الروز الفاتح.

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط صغير وعقد من الألماس حول الرقبة لأكمال إطلالتها .
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