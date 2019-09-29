أخفت عنه ميراثها .. تفاصيل ذبح عامل لـ زوجته بالغربية داخل غرفة النوم .. المتهم: مصاريف البيت السبب

أدلى المتهم بذبح زوجته بسكين المطبخ بسبب إخفائها عنه وجود ميراث لها باعترافات تفصيلية حول الحادث، حيث أكد فى أقواله بمحضر التحقيقات أنه ارتكب الجريمة بسبب الخلافات الدائمة مع زوجته على مصروفات المنزل وعدم قدرته على توفير نفقات أكثر بسبب ضيق ذات اليد وان يوم الحادث وقعت مشادة بينهما على مصاريف المنزل تطورت إلى مشادة كلامية واستل سكين المطبخ وذبحها داخل غرفة نومهما .





وقال الزوج المتهم : والله انا مش عارف عملت كده إزاي أنا قتلت مراتي وأم عيالي ربنا يغفرلي طب مين هيربي العيال وانا فى السجن " .. وتابع المتهم فى اعترافاته أنه لجأ للحوار والنقاش مع زوجته حول ميراثها على ان تقوم بالمساهمة فى نفقات المنزل لكنها رفضت وانفعلت وتطاولت عليه بالألفاظ مما دفعه للانتقام لكرامته منها وقتلها .





تبين من التحقيقات والتحريات الأولية أن الزوج المتهم يعمل باليومية ويوم الحادث عاد الى منزله ووقعت مشادة كلامية مع زوجته تطورت إلى تشابك بالأيدي قام على إثره بالإمساك بسكين المطبخ وذبح زوجته داخل غرفة نومهما، بعد أن أخفت القتيلة عنه حصولها على ميراث من عائلتها، ولفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة غارقة فى دمائها قبل الوصول إلى المستشفى.





تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود معلومات لدى العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون وضباط وحدة مباحث كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية يفيد مقتل نجاة.ح ربة منزل ومصابة بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.





تبين أن وراء الحادث زوج القتيلة مقيم بحي أبو ساسا بميدان العيسوى دائرة مركز كفر الزيات وكشفت التحريات الأمنية التى أجراها الرائد هادي سالم قيام الزوج بقتل الزوجة لخلافات عائلية سابقة وتم التحفظ على الجثة .





أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفرالزيات بالضرورة فتح باب التحقيق فى الواقعة وسماع أقوال شهود العيان من الجيران بموقع عش الزوجيه وفحص أقوال الزوج المتهم بذبح زوجته وقتلها بطعنات بالرقبه واماكن متفرقه من جسدها .





" والله انا مش عارف عملت كده إزاي أنا قتلت مراتي وأم عيالي مش ممكن ربنا يغفرلي طب مين هيربي عيال لما أبقى وراء القضبان وفى السجن محبوس"، بتلك الكلمات عبر الزوج المتهم فى واقعة قتل زوجته أمام نيابة مركز كفر الزيات العامة، مضيفا أنه لجأ للحوار والنقاش مع زوجته حول ميراث أهله وأمور مادية تخص شأن الإنفاق على أفراد العائلة، ولكنها انفعلت وتطاولت عليه بالألفاظ وهو ما دفعه للانتقام لكرامته منها داخل غرفة النوم بمنزل العائلة.





وأضاف الزوج المتهم أنه فوجىء بقيام زوجته بمنعه من التصرف فى مصاريف منزل العائلة، لافتا بقوله "مراتي أنا بشتغل على باب الله يوم معايا وعشره لا ودايما بنبقى حريصين على أوليات أولادنا وربنا يصبرنا على فراقها وبعادي عن أبنائي وربنا كريم".

