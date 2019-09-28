صناع مسلسل ياسر جلال الجديد يتحدثون لـ كاميرا صدى البلد.. البطل: أشبه بحواديت ألف ليلة.. المؤلف: نناقش فكرة قديمة بـ عصرية.. والمخرج: نبني ديكور حي خصيصا للعمل.. فيديو

أكد الفنان ياسر جلال، أنه يستعد لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد، الذي يحمل اسم "الفتوة"، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية.



وقال ياسر جلال لكاميرا "صدى البلد": "نحن لا نجهز لمسلسل تاريخي وثائقي بالمعنى الدقيق، كما أننا لسنا ملتزمين بزمن محدد؛ لأن الالتزام بشئ معين دائما ما يقيدك ويحرمك من إطلاق العنان لخيالك، نحن نناقش فترة تاريخية زمن ما، وفي الوقت ذاته المسلسل ليست له أبعاد سياسية بل له أبعاد اجتماعية، والمؤلف هاني سرحان استطاع خلق شيء جديد في هذا المسلسل، فدائمًا ما نرى أن الأعمال التي ناقشت فكرة الفتوة قاتمة ودموية، ولكن مسلسل "الفتوة" الذي نقدمه خال تماما من هذه الفكرة.



وتابع ياسر جلال:"المسلسل عبارة عن حدوتة تشبه كان يا مكان، كأنك تشاهد ألف ليلة وليلة، فتجد شخصية الإنسان ابن البلد، في الحارة المصرية ولكن منذ ما يقرب من 150 عاما مثلًا، العلاقات الاجتماعية بين الأم وابنها، بين الجيران، والتركيز على العلاقات المتشابكة بينهم، مع وجود بعض القيود التي تحكم هذا الزمن القديم، مثل وجود المقايضة، والعملات المعدنية دون الورقية، حيث كان القرش مقسمًا إلى 40 بارة، وقضيتنا قضية اجتماعية إنسانية ممتعة، بها الرومانسي والأكشن والكوميدي وبها حدوتة وعلاقات إنسانية.



وعبر الفنان ياسر جلال، عن سعادته بالتعاون مع كل من المخرج حسين المنباوي، والمؤلف هاني سرحان، في مسلسله الجديد "الفتوة" والذي يخوض به سباق دراما رمضان 2020.



وقال ياسر جلال: إن تكرار العمل مجددًا مع المخرج حسين المنباوي كان حلما بالنسبة لي العمل منذ عملنا سويا منذ فيلم "شد أجزاء" للنجم محمد رمضان والعمل معه مميز جدًا كما أنه معروف عنه أنه من المخرجين المهمين والمميزين جدًا في صناعة السينما تحديدًا، وبدأ الأمر حين عرضت عليه التعاون معي في مسلسل لمس أكتاف وهو رحب جدا بالفكرة، وكانت التجربة ممتعة جدا وتعلمت منها الكثير من الأشياء ونجاح المسلسل يرجع له لأن المخرج هو رب العمل.



وأضاف:"أما عن هاني سرحان فقد تعرفت عليه من شركة فنون مصر، وقد سمعت عنه كلام جيد جدا، الأمر الذي جعلني أتابع مسلسل الأب الروحي فور عرضه ولفت نظري جدا الكاتب وذلك بشهادة الجميع منهم الأستاذ باهر دويدار، وهو كاتب واعي، لذلك تحمست كثيرا للعمل مع وطلبت منه ذلك، وبالفعل ربنا كرمنا وعملنا مسلسل عظيم وهو "لمس أكتاف" وذلك بشهادة الجمهور والنقاد".



وتابع: "بعد العمل سويا في "لمس أكتاف" حدث تقارب بيننا وأصبحت هناك تفاهم وحالة إنسانية مختلفة تجمعنا سويا، لذلك أردنا أن نستثمرها في عمل فني جديد وأثناء عملنا في مسلسل لمس أكتاف، كنا نفكر ونبحث فيما سوف نقوم به العام التالي بغض النظر عن وجودنا على الخريطة أم لا، فكرة المسلسل كانت فكرة استاذ هاني المؤلف".



وأكد الفنان ياسر جلال أن الهدف من مسلسله القادم "الفتوة" والذي يخوض به رمضان 2020 ليس توضيح مرحلة زمنية معينة بل توصيل عدة قضايا مهمة من خلاله، منها قضية الصراع بين الخير والشر، والتركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس.



وأضاف ياسر جلال أن فريق العمل حرص على نقل صورة مصر التي نتمنى أن نراها الآن، "الحارة الأصيلة" ومناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية.



وأشار ياسر جلال إلى أن "الفتوة" يتحدث عن شخصية البطل الشعبي، ويوجد في المسلسل مع جرعة ممتعة للجمهور، كما أن شخصية البطل الشعبي تقربه من الناس وتجعلهم متفاعلين معه.



وبسؤاله عن فكرة طرح جزء ثاني من العمل قال: "هذا يرجع لـ هاني سرحان، فهو من يحدد دراما المسلسل ستصل به إلى أين، فمن الممكن أن يكتفي بجزء واحد، ومن الممكن أن يترك النهاية مفتوحة فهذا الأمر يخصه".



وأكد الفنان ياسر جلال، حرصه على دراسة أي شخصية يجسدها بشكل جيد للغاية من خلال أبعاد الشخصية الثلاثة، البُعد المادي، والاجتماعي، والنفسي.



وقال ياسر جلال: إنه بالنسبة للبعد المادي، فالشخصية التي أقدمها شخصية قوية البنية، لذلك لا بد وأن أهتم بشكلي الجسماني بما يتناسب مع الشخصية، أما عن البعد الاجتماعي فالأمر يتعلق بمستواه الاجتماعي، غني أم فقير، علاقته بأهله، متزوج أم لا، والبعد النفسي الذي يصف الشعور الداخلي للشخصية، وأحلامه وطموحاته، وهذه هي الأبعاد التي أعمل عليها".



وأضاف:"عندما تشاهد أي عمل فني فأنت تتعلم منه، فالمشاهدة تعلمنا، وانا لدي الكثير من المراجع في مثل هذا الدور من أساتذة كبار قاموا بعمل دور مشابه".



من جانبه تحدث المخرج حسين المنباوي، عن التحضير لمسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، حيث أكد أنهم يهتمون بديكور العمل بشكل كبير جدًا، كما أكد أنه في مرحلة ترشيح الممثلين ولم يستقر على نجوم بالعمل بعد.



وقال المنباوي في تصريحات خاصة لـكاميرا "صدى البلد": "سنقوم بتنفيذ ديكور المسلسل في نوعين من الأماكن .. القلعة فيها مواقع تصوير كثيرة جدًا ولدينا منازل في منطقة الأزهر، مثل بيت السحيمي والسلحدار، وهنالك إستديوهات".



وتابع :"سنقوم ببناء حي مخصوص من أجل المسلسل، وسنبدأ في تنفيذه من اول الشهر، كما أن هنالك فارق توقيت ما يقرب من 30 عامًا بيننا وبين الأعمال التي ناقشت فكرة الفتوة، فنحن لدينا جرافيكس تلعب دورًا مهمًا جدًا، لم تكن متوفرة قديمًا".



أما المؤلف والسيناريست هاني سرحان فقال أنه سعيد جدًا بالتعاون مع الفنان ياسر جلال، والمخرج حسين المنباوي في مسلسل "الفتوة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



وقال هاني سرحان لكاميرا صدى البلد: "منذ عامين وأنا أتمنى أن أتحدث عن شخصية الفتوة من وجهة نظري الخاصة، وعندما سمحت لي الفرصة قمت بعرض الفكرة على استاذ حسين واستاذ ياسر، وبالفعل بدأنا العمل على الموضوع، و العمل ممتع جدًا بالنسبة لي ومتحمس لتقديمه".



وتابع هاني سرحان: تمنيت كثيرًا أن أكتب عن موضوع الفتوات، والعصر القديم بطريقتي الشخصية، بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته تلك الشخصية على مدار العصور من الأساتذة الكبار الذين قاموا بتناوله من وجهة نظرهم التي تُحترم".



