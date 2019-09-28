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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت.. وموعد اللقاء

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:33 م
قسم الرياضة
يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر عن التأهل لدور المجموعات عندما يواجه فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت :

وتنقل قناة "أون سبورت" على النايل سات المباراة فى تمام التاسعة، لذا نقدم لكم تردد قناة أون سبورت ON SPORT الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت اليوم، السبت، فى دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت : 

وتبث قناة أون سبورت على تردد 10853، بمعدل ترميز 27500 استقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6\5

ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من "جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة".
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