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برلمان

قورة يطالب باستمرار دعم القيادة السياسية بهدف دحر الإرهاب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:41 م
ياسر قورة
ياسر قورة
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معتز الخصوصى
أشاد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، بجهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، والنجاح في تنفيذ العديد من العمليات التي أسفرت عن تدمير أوكار العناصر الإرهابية.

وأضاف "قورة"، في بيان له، اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية تعرضت خلال الفترة الماضية إلى حملة ممنهجة تستخدم كل الأساليب القذرة من قبل أنصار الجماعة الإرهابية، بهدف تشويه صورة المؤسسة العسكرية وإيجاد منفذ لضرب قوام الدولة، إلا أن القوات المسلحة لاتزال عاكفه علي دحر الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن البيان الذي أعلنه المتحدث العسكري يدل على أن هناك قوة جاهدة تحاول النيل من أمن مصر، وهناك جهدًا كبيرًا من القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب الأسود، مطالبًا بضرورة الاستمرار في دعم القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دحر الإرهاب ومواصلة عمليات التنمية داخل الدولة والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان.
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