دعاء النبى فى الصلاة.. تعرف عليه وعلى مواضعه

من دعاء النبى فى الصلاة - روى عن أبى بكر الصديق- رضى الله عنه- أَنَّه قَالَ لِرَسولِ اللَّه ﷺ: «عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: قُلْ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم» متَّفَقٌ عليهِ.



- وروى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه كَانَ يَدعُو بهَذا الدُّعَاءِ: «اللَّهمَّ اغْفِر لِي خَطِيئَتي وجهْلي، وإِسْرَافي في أَمْري، وَمَا أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي، اللَّهمَّ اغفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلي، وَخَطَئي وَعمْدِي، وَكلُّ ذلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَما أَسْررْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْت المقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، متفقٌ عَلَيْهِ.



- وعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنهَا، أَنَّ النَّبي ﷺ كَانَ يقُولُ في دُعَائِهِ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عمِلْتُ ومِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»، رَوَاهُ مُسْلِم.



- ومن دعاء النبى – صلى الله عليه وسلم – أيضًا ما رواه ابنِ عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُما- قَالَ: كانَ مِنْ دُعاءِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ «اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجميعِ سخَطِكَ»، روَاهُ مُسْلِمٌ.



مواضع الدعاء فى الصلاة

يكون الدُعاء في الصلاة ضمن مواضع مُحدّدة ومواطن معلوم، وعلى المُسلم أن يلتزم ما ورَدَ عن رسول الله- صلّى الله عليهِ وسلّم- في التزام هذهِ المواضع في الصلاة وهي:



- الدُعاء بعدَ تكبيرة الإحرام: ويُسمّى هذا الدُعاء بدُعاء الاستفتاح، وهوَ دُعاءٌ مأثورٌ عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم-.



- الدُعاء عند السُجود: وهو أحبّ مواضع الدُعاء وأحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها دُعاء المُسلم، فإنَّ المُسلم يكون أقرب إلى الله تعالى في سجوده؛ لأنَّ الذلّ والخضوع لله هو مناط استجابة الدُعاء، وقد حضّ النبيّ- صلّى الله عليهِ وسلّم- على التماس الدُعاء عند السجود بقولهِ- صلّى الله عليه وسلّم-: «أقربُ ما يَكونُ العبدُ من ربِّهِ عزَّ وجلَّ وَهوَ ساجدٌ فأَكثروا الدُّعاءَ».



- الدُعاء في التشهّد الأخير من الصلاة: وهو الدُعاء الذي يكون عقبَ الصلاة على رسول الله - صلّى الله عليهِ وسلّم-، فقد ثبتَ عن الرسول - صلّى الله عليهِ وسلّم- بأنّه كان يدعوا في هذه الموضع من الصلاة.



فضل الدعاء فى الصلاة

الدعاء في الصلاة من الأمور التي لها فضلٌ عظيم فهوَ أمرٌ يُحبّهُ الله -عزَّ وجلّ-، فالله يُحبّ أن يسمع صوتَ عبدهِ يسألهُ ويدعوه، وللدعاء أسباب تحصل من خلالها الاستجابة، كأن يكون الدُعاء في أوقات الاستجابة وأن يكون الداعي موقنًا باستجابة الله له، وهذا من حُسن الظنّ بالله، وكذلك على المُسلم أن يجعلَ مطعمهُ طيّبًا فهوَ من أسباب استجابة الدُعاء.



يذكر أن الدعاء في الشريعة الإسلامية هو: عبادة يتوجه بها العبد إلى ربه -جل وعل-ا، ويحبها الله سبحانه وتعالى؛ لما فيها من ثقة المؤمن بأن كل شيء بيد الله وحده، ولا يشاركه شريك في الأمر والحكم، وحثنا ربنا على التوجه إليه بالنداء المصحوب بالخشوع فقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، (سورة البقرة: الآية 186)، كما حثنا نبينا محمد على ذلك، فروى الترمذي ‏عن ‏‏النعمان بن بشير ‏قال: ‏قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الدعاء هو العبادة»، حسن صحيح .