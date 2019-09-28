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فن

على أنغام أغنية لبنانية .. رقصة نبيلة عبيد المثيرة للجدل وقبلة رعد .. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:35 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة نبيلة عبيد وهى ترقص مع مصفف الشعر والمغنى اللبنانى جو رعد على انغام أغنية لبنانية.

واظهرت نبيلة عبيد امكانياتها فى الرقص وهو الامر الذى اثار جدلا واسعا بين جمهورها الذى شن هجوما شرسا عليها بسبب هذا الفيديو الذى ينتهى بقبلة لجو رعد على خدها.

يذكر ان نبيلة عبيد يتم تكريمها هذا العام فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط حيث ان ادارات المهرجان اهدت لها الدورة الخامسة والثلاثين.

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