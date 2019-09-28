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رياضة

جنا هاني تضيف ذهبية جديدة للجمباز في بطولة البحر المتوسط

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:29 م
جنا هاني
جنا هاني
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حسن العمدة
حققت بعثة مصر للجمباز، المشاركة في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين خلال الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري، فى منافسات اليوم ذهبية جديدة للاعبة جنا هاني فى الحركات الأرضية.

وكانت بعثة الجمباز حققت اليوم فى بداية المنافسات الميدالية الذهبية للاعب المنتخب عبد الرحمن عبد الحليم على جهاز الحلق، والميدالية الفضية للاعبة جنا عادل على جهاز المتوازي.

وتتكون البعثة من فروع الجمباز الأربعة، الجمباز الفني رجال اللاعب ويضم عبدالرحمن عبدالحليم محمد ناجي ومحمد مختار والجمباز الإيقاعي ويضم عاليا حازم مريم تامر.

وملك عبدالعزيز والجمباز الفني آنسات ويضم جنا هاني وجنا عادل وسلمي مليجي، وفرع جمباز الايروبك ويضم باسل سامح وهنا أشرف ونورا الحناوي.

والمدربين، محمد عثمان- أحمد عبدالرحيم- محمود سيد- سلمي السعيد- لمياء حسام- منار محسن- محمود ايمن- محمد عكاشة.
والحكام، ياسمين سمير- رودينا دياب- نرفين هشام - هبه البوريني - عرفات أحمد - عبدالله رضوان- ايه سعد- روان طارق
يترأس بعثة مصر في إيطاليا الدكتور علاء حامد.
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