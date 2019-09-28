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فن

كيف المسا لـ ماجد المهندس تحصد أكثر من 600 ألف مشاهدة علي "اليوتيوب".

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:43 م
ماجد المهندس
ماجد المهندس
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قسم الفن
حصدت أغنية "كيف المسا" للفنان ماجد المهندس اكثر من 600 الف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" في يومين.

يستعد الفنان ماجد المهندس، لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يضع عليه اللمسات النهائية، ويضم الألبوم عدد متنوع من الأغاني المميزة.

ويتعاون الملحن محمدي مع ماجد المهندس، بتلحين أغنيتين داخل الألبوم، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وتوزيع الموزع الموسيقي مدحت خميس.

يذكر أن أحيا المهندس، مؤخرًا حفلا غنائيا في ملعب نادي الطائي بالسعودية إحتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي الـ 89، وذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز.
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