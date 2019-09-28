الدوري الإنجليزي .. تريزيجيه يصنع ويسهم في تعادل أستون فيلا مع بيرنلي

تعادل أستون فيلا وبيرنلي :



دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا ، قرر الدفع بـ تريزيجيه بعد هدف بيرنلي بدقيقتين، ليكافئه تريزيجيه بصناعته للهدف الثاني في الدقيقة 78، حين مرر الكرة لزميله ماكجين، والذي وضعها في الشباك معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.



فرحة أستون فيلا لم تدم طويلًا ، حيث تمكن النيوزيلندي وود من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



وفي نفس الجولة، فاز كريستال بالاس على الوافد الجديد نوريتش سيتي بهدفين نظيفين.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الخامسة في المركز الثامن عشر ، ورصيد بيرنلي للنقطة التاسعة في المركز العاشر.



قاد الدولي المصريفريقلتعادل مثير مع ضيفه ناديبهدفين لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة منبدأالمباراة على دكة البدلاء ، لكن هذا لم يمنعمن التقدم ، عن طريق لاعبه الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي في الدقيقة 33 ، ولكن جايتمكن من معادلة النتيجة لـفي الدقيقة 68.