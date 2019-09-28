بالأبيض والأسود.. نادين نسيب بفستان زفاف ومتابعون: الجمال كله

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت نادين نسيب بالصورة بالابيض والاسود وهي ترتدي فستانا يشبه فستان حفل الزفاف ممكسة ببوكيه ورد بيدها واعتمدت علي مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها واسدال شعرها علي كتفها.



لقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قمررر" و "الجمال والاناقة كلها انتي" و "منورة" و "اما بشوفك نفسيتي بترتاح".



وشاركت الفنانة اللبنانية في سباق الدراما الرمضانية الموسم الماضي في بطولة المسلسل اللبناني "خمسة ونص" مع الفنان قصي الخولي ومعتصم النهار ورولا حماد ونوال كامل من تأليف ايمان سعيد واخراج فيليب اسمر.

