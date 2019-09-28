توت عنخ تيوب.. عالمة مصريات فرنسية تطلق أول قناة لترويج التاريخ الفرعوني عالميا.. فيديو

أطلقت عالمة المصريات الفرنسية أماندين مارشال أول قناة على موقع "يوتيوب" متخصصة في ترويخ التاريخ الفرعوني ودحض الروايات المغلوطة بشأن الحقبة الفرعونية من التاريخ المصري.



وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية"، أطلقت مارشال على قناتها الجديدة اسم "توت عنخ تيوب"، تيمنًا باسم الملك الفرعوني الأكثر شهرة في العالم توت عنخ آمون.



وتعمل مارشال على رواية وقائع التاريخ الفرعوني في سلسلة من مقاطع الفيديو بطريقة سلسة وشيقة وجذابة للجمهور الناطق بالفرنسية، حيث تنوي نشر مقطع فيديو مختصر لمدة خمس أو ست دقائق كل شهر.



وقالت مارشال "عندما تحدثت مع بعض المعلمين أدركت أنهم لم يجمعوا معلوماتهم عن مصر القديمة من الكتب وإنما من يوتيوب. ومن هنا جاءتني الفكرة. كل مستخدم ليوتيوب يبحث عن معلومات، ولكن الكثير من هذه المعلومات مغلوطة. والمطلوب من بعض الأشخاص أن يستخلصوا الحقيقة من تحت ركام المغالطات. سوف نهتم بالتفاصيل ونغوص في أعماق الروايات ولكن بطريقة جذابة وممتعة".



ويساعد مارشال فريق مكون من أربعة أفراد، بينهم منتج ومخرج القناة هوبير إيفين، الذي أقنعها بأهمية إطلاق قناة مخصصة لهذا الغرض لتوصيل الحقائق إلى جمهور غير المتخصصين.



ونشرت مارشال الحلقة الأولى على قناتها، والتي تناولت موضوعًا عجيبًا تحت عنوان "هل يمكن للمومياوات المصرية القديمة أن تنفجر؟"، واستعانت فيها بالخبيرة الباكستانية وأستاذة المصريات بالجامعة الأمريكية في القاهرة سليمة إكرام، والتي أجرت تجارب لفن التحنيط على الأسماك والأرانب.



