الخارجية: العلاقات المصرية الروسية تشهد زخما كبيرا في الوقت الحالي.. فيديو

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الروسي تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بشكل أكبر.



وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن وزير الخارجية أكد على عدم ارتياح مصر من طول أمد المفاوضات من الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.



وأوضح أن اللقاء كان فرصة للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، موضحا أن العلاقات المصرية الروسية تشهد زخما كبيرا في الوقت الحالي.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أنه كان هناك فرصة للحديث عن آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن وزير الخارجية شدد على ضرورة مواصلة العمل في هذا الاتجاه.



