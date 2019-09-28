Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخارجية: العلاقات المصرية الروسية تشهد زخما كبيرا في الوقت الحالي.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:32 م
مصر وروسيا
مصر وروسيا
Advertisements
محمد القاضي
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الروسي تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بشكل أكبر.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن وزير الخارجية أكد على عدم ارتياح مصر من طول أمد المفاوضات من الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

وأوضح أن اللقاء كان فرصة للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، موضحا أن العلاقات المصرية الروسية تشهد زخما كبيرا في الوقت الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أنه كان هناك فرصة للحديث عن آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن وزير الخارجية شدد على ضرورة مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

Advertisements

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. شادية عبد الحميد تكشف سر خلع وارتداء الحجاب

أزمة مباراة الزمالك مستمرة.. جينراسيون السنغالى يرفض السفر إلى برج العرب ويتوجه لـ بتروسبورت اليوم

زي لبس البيت.. سارة الشامي بملابس غير لائقة في المطار

بث مباشر.. مباراة الاهلى وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد

بعد إصابته في مباراة السوبر.. قرار خاص لـ محمود متولي بـ الأهلي

بعد نزوله بـ 8 دقائق.. تريزيجيه يصنع أول أهدافه في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

من الأكثر جرأة؟.. 10 نجمات أبرزهن رانيا يوسف يتعرضن للهجوم بعد ارتدائهن فساتين مكشوفة

شاهد.. لحظة تشييع جثمان جنة ضحية تعذيب جدتها فى الدقهلية