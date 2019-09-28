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خبير اقتصادي: لأول مرة منذ 20 سنة نحقق فائضاً أولياً في الموازنة.. وكل محافظة بها مشروع قومي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:35 م
النمو الاقتصادي في
النمو الاقتصادي في مصر
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هاني حسين
قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط تعاني من مشاكل اقتصادية حادة.

وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"لأول مرة منذ 20 سنة نحقق فائضا أوليا في الموازنة، ونحن نتحرك بشكل غير طبيعي في جذب استثمارات وسيولة من الخارج على هيئة أصول خزانة .

وتابع محسن عادل:" مصر تصلح من الأخطاء الاقتصادية وضعت معدلات جذب الاستثمار والتنمية في مختلف محافظات مصر وكل محافظات مصر بها مشاريع قومية، فمحافظة الدقهلية بها مدينة المنصورة الجديدة والساحل الشمالي به مدينة العلمين الجديدة والإسكندرية تشهد مرحلة تطوير بمحور المحمودية ومناطق أبو قير".

وأكمل محسن عادل:" مصر تنشئ مشروع الرملة السوداء واستخراج المعادن النادرة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في المزارع السمكية ، وإنشاء واحدة من أكبر المناطق الحرة في مصر ولدينا معدلات تزايد في إنتاج الغاز الطبيعي".
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