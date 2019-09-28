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أخبار البلد

افتتاح معرض للآثار المصرية بريودي جانيرو أكتوبر المقبل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:43 م
معرضا للاثار المصرية
معرضا للاثار المصرية بالبرازيل
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محمود نوفل
يفتتح المركز الثقافي في البرازيل "ccbb" بريو دي جانيرو معرضا يضم العديد من القطع الأثرية في الثاني عشر من أكتوبر القادم وذلك تحت عنوان مصر القديمة كل يوم الي الابد"

وسيتكون المعرض من 140 قطعة من المتحف المصري في تورينو والذي يضم ثاني أكبر مجموعة من الفن المصري في العالم.

وسيكون من بين القطع التي يتم عرضها عدد من "اللوحات، والتعاويذ، وكتاب الموتى، وكذلك óstracos، التوابيت و مومياء بشرية من سلالة xxv."

وسينتقل المعرض في التاسع عشر من فبراير القادم الي مدينة أخري وهي مدينة ساوباولو.

وشهدت مدينة كوريتيبا في وقت سابق افتتاح متحف الملك الذهبي الصغير: توت عنخ آمون، وهو المتحف الذي تم تخصيصه لفرعون الأسرة الثامنة عشر المعروف (1334 - 1325 ق.م.) حيث تم افتتاح المتحف من قبل مؤسسة Antiga e Mística Ordem Rosacruz (Amorc) بحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أحد أبرز المسئولين في مجال علم المصريات على مستوى العالم.
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