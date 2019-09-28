اتعذبت على إيد أقرب الناس.. تعليق مؤثر من شيرين رضا على وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب

علقت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصي على تويتر، على وفاة الطفلة جنة، التي أثارت الرأي العام بعد تعرضها للإغتصاب على يد خالها، والتعذيب على يد جدتها.



وكتبت شيرين رضا عبر تغريدتها، قائلة: «جنة ماتت بعد ما إتعذبت علي ايد اقرب الناس ليها، بس يا تري فيه كام جنة غيرها منعرفش عنهم اَي حاجة؟ لو شكيت ولو للحظة ان فيه حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا».



وألقت مباحث شربين القبض على شقيق والدة الطفلة "جنة" والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر.



كما ألقت المباحث القبض على الجد وشقيقى الأم الآخرين للتحقيق معهم فى واقعة تعذيب جنة والذى أدى لوفاتها.



كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد بوصول الطفلة جنة محمد، ٥ أعوام، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" و كدمات وتورم شديد.



وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م" اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.