في 10 نقاط.. تعرف على شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة طبقا لـ قانون المرور الجديد

يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء، المقبل، الموافق الأول من أكتوبر، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويعتبر قانون المرور الجديد، من التشريعات المهمة، حيث يستهدف ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.



كما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط..



- أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص



– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.



– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.



– أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.



– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.



– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.



– يخدع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.



- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية



- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.



- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين “باطنة ونظر” وصورتين من بطاقة الرقم القومي.