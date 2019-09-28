تعرفي على 4 أسباب لإصابة طفلك بالاكتئاب

الاكتئاب هو مرض نفسي يصيب التفكير ويؤثر على الجسم بشكل سلبي، ولا يقتصر الاكتئاب على كبار السن والمراهقين بل يمكن ملاحظته على الاطفال، وهناك أعراض لا يجب تجاهلها عند ملاحظتها في طفلك.



أعراض الاكتئاب لدى الاطفال:

- قلة الانتباه والاستياء

فمن الممكن أن يختار ابنك فجأه عدم الانخراط بعد تعوده على ممارسة الرياضة والخروج.

- العصبية والتوتر

الارق والعصبية تظهر على طفلك خاصة القلق والهلع والتوتر فهي من الاعراض الأساسية للإكتئاب.

- تغييرات الوزن

قد يحدث لطفلك زيادة أو نقص فى الوزن نتيجة لتغير نظام طعامه على مدار الايام.



وهناك عدة أسباب للإكتئاب عند الاطفال منها:

- كمياء الدماغ

- الاختلافات الوراثية

- الهرمونات

- السلوكيات الوراثية

