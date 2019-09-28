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أصل الحكاية

الزمالك وجينيراسيون فوت.. حكاية مباراة تائهة بين القاهرة والإسكندرية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:53 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أحمد سالم
في تصرف غريب من لاعبي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، وصل اللاعبون الى ملعب بتروسبورت لأداء مباراة الإياب أمام نادي الزمالك في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على الرغم من تأجيل الكاف للمباراة 24 ساعة ونقلها الى ملعب برج العرب بالاسكندرية.

بداية الأزمة

الأزمة بدأت عندما طالب نادي الزمالك الاتحاد الافريقي لنقل المباراة من القاهرة لاعتبارات أمنية وتأجيلها 24 ساعة، وهو ما استجاب له الكاف وتم إبلاغ الفريق السنغالي في خطاب بنقل المباراة والتأجيل.

الفريق السنغالي أبدى اعتراضا على تبليغه بنقل المباراة إلى مدينة الإسكندرية قبل 24 ساعة فقط - حسبما صرح مسؤولوه - وتمسك بخوضها في ستاد بتروسبورت في القاهرة.

بيان فريق جينيراسيون فوت

النادي السنغالي أصدر بيانا إعلاميا قال فيه إن الفريق كان يجب أن يتدرب يوم الجمعة، أي قبل 24 ساعة من المباراة، وفقا لما ينص عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكننا فوجئنا بإرسال الكاف لـ خطاب في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر يفيد بتأجيل المباراة ليوم الأحد."

وتساءل الفريق "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نكون قادرين على خوض المباراة في الإسكندرية، نتمسك بحقوقنا ونطالب الجميع باحترام اللوائح والقوانين."

رد مرتضى منصور 
لم يقتنع المستشار مرتضى منصور بتبريرات الفريق السنغالي، وأصر على حجز وسفر لاعبيه الى الاسكندرية انتظارا للفريق السنغالي، وقال في تصريحات تلفزيونية إن الفريق السنغالي عاملهم أسوأ معاملة في السنغال، قبيل المباراة التي انتهت 2 / 1 لصالح جينيراسيون فوت.

وأضاف مرتضى منصور أن الاتحاد الأفريقي تفهم الظروف التي كانت تمر بها البلاد، وأخطرنا بتأجيل المباراة ونقلها مع العلم أن من مصلحة الزمالك خوض المباراة في القاهرة خاصة وأن عدد الجماهير المقدر بـ 5 آلاف مشجع فقط سيظهر بشكل أكبر في بتروسبورت.

وأضاف أن الفريق السنغالي إذا لم يحضر الى برج العرب سوف نستدعي فريق المقاصة لـ لقائه في الدوري، مشيرا الى أن الزمالك تكلف 150 ألف جنيه إضافية لنقل وإقامة فريق جينيراسيون فوت.

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