خبير: وضعنا الاقتصادي الحالي يخلي الخونة والمتآمرين ميعرفوش يناموا.. فيديو

قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن مصر نفذت استراتيجية رائعة من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.





وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من الممكن التفكير في زيادة بعض شرائح الدعم وزيادة الإنفاق في معدلات تطوير الصحة، لأننا نمتلك مرونة في الإقتصاد المصري.





وتابع محسن عادل:" رغم كل التحديات والمؤامرات علينا الإستمرار في ملف الإصلاح الاقتصادي، وإن توقفت خطة الإصلاح ستزيد الهجمات من الخونة والمتآمرين علينا.. وعلينا ان نستمر في مسيرة التنمية والتطوير".



