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خبير: وضعنا الاقتصادي الحالي يخلي الخونة والمتآمرين ميعرفوش يناموا.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:39 م
محسن عادل
محسن عادل
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هاني حسين
قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن مصر نفذت استراتيجية رائعة من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه  من الممكن التفكير في زيادة بعض شرائح الدعم وزيادة الإنفاق في معدلات تطوير الصحة، لأننا نمتلك مرونة في الإقتصاد المصري.

وتابع محسن عادل:" رغم كل التحديات والمؤامرات علينا الإستمرار في ملف الإصلاح الاقتصادي، وإن توقفت خطة الإصلاح ستزيد الهجمات من الخونة والمتآمرين علينا.. وعلينا ان نستمر في مسيرة التنمية والتطوير".

وأكمل محسن عادل:" مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها دستور مستقر وبرلمان قائم وستشهد استقرارًا أكثر في المستقبل، وضعنا الإقتصادي الحالي يخلي الخونة ميعرفوش يناموا .
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