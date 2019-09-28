دار الإفتاء: الاثنين أول أيام شهر صفر

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصرية، هلال شهر صفر لعام ١٤٤١هـ، وقد ثبت أن بعد غد الاثنين ٣٠-٩-٢٠١٩م أول أيام شهر صفر.



وأوضحت دار الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر صفر، لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.



وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع الدولِ العربيةِ والإسلامية.

