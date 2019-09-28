معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار يفتح أبوابه أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فتح باب التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





يعد المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى، وهو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة وهو ما يمثل استكمالًا لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى.





كما يأتى المعرض تأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.





وقال د. محمود صقر رئيس الأكاديمية أن المعرض أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة وأصبح على قائمة المعارض الدولية والمعرض فى حد ذاته ليس هدفا وانما احدى الاليات التنفيذية التى تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل الى منتج نهائى صنع فى مصر، وهو أيضا الية للتسويق التكنولوجى ونشر ثقافى الابتكار، ويتم كل عام تطوير فى المعرض ورؤية الوزارة أن يصبح أكبر تجمع للابتكار فى أفريقيا موضحا أنه يتم على هامش المعرض هذا العام عقد دورة تدريبية دولية فى الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز ويشارك فيها متدربون من أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك برنامج تدريبى مكثف فى الملكية الفكرية والاعلام العلمى ومؤتمر شباب علماء الجيل القادم.



