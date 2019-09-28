انقلب السحر على الساحر.. حاول التخلص من زوجته فأصيب بالشلل.. تفاصيل مثيرة

يحاكم رجل من ولاية فلوريدا أمام القضاء الأمريكي بتهمة قتل زوجته، بعد ترتيبه لمؤامرة للتخلص منها في بداية هذا الشهر، إلا أنه أصيب بالشلل بعد إطلاق النار على ظهره من قبل ابنة زوجته.





وبحسب "فوكس نيوز" الأمريكية مثل هنري فرانك هيربيج ، 65 عامًا ، أمام المحكمة عبر الفيديو من سريره في المستشفى، وذلك لاتهامه بالتسبب في جروح وكسور شديد لزوجته ودخول منزلها بنية ارتكاب جناية.





وقال ممثلو الادعاء إن هيربيج اقتحام منزل زوجته المنفصلة عنه، في منطقة فرجينيا بيتش، في الثامن من سبتمبر، واعتدى عليها هي وابنتها بمفتاح صواميل.





وأوضح ممثلو الادعاء المتهم أصيب بطلق ناري في عموده الفقري من قبل ابنة زوجته خلال الهجوم عليهما، مما ادى إلى إصابته بالشلل، حيث قررت السلطات أن تصرف الابنة كان مبنيا على الدفاع عن النفس ولم تتهم.





وقال المحققون إنهم عثروا على مجلة في سيارة هيربيج تشير إلى تخطيطه لارتكاب جريمة القتل، وأشاروا إلى أنه استخدم عدة سيارات للقيادة من فلوريدا إلى فرجينيا واشترى وقودا حتى لا يضطر إلى التوقف خلال طريقه.



