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أخبار البلد

فيديوجراف | ممثلة إباحية تربح دعوى قضائية ضد دونالد ترامب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار
وافقت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي ادعت انها أقامت علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تسوية قضائية تتضمن الحصول على مبلغ 450 ألف دولار مع مدينة كولومبوس في أوهايو، على خلفية توقيفها في ناد للتعرّي، بحسب ما أفاد مسؤولون.

أشارت دانيالز إلى أن توقيفها مدفوع سياسيًا ورفعت الدعوى بشأن التوقيف والسجن الخاطئين على اعتبار أن ذلك شكّل انتهاكًا لحقوقها المدنية.

وتأتي التسوية في نهاية أسبوع شهد فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب على خلفية فضيحة تتعلق بمكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتسلّط الأضواء من جديد على دعاوى وتحقيقات أخرى بشأن علاقاته.
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