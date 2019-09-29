فيديوجراف | ممثلة إباحية تربح دعوى قضائية ضد دونالد ترامب

وافقت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي ادعت انها أقامت علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تسوية قضائية تتضمن الحصول على مبلغ 450 ألف دولار مع مدينة كولومبوس في أوهايو، على خلفية توقيفها في ناد للتعرّي، بحسب ما أفاد مسؤولون.





أشارت دانيالز إلى أن توقيفها مدفوع سياسيًا ورفعت الدعوى بشأن التوقيف والسجن الخاطئين على اعتبار أن ذلك شكّل انتهاكًا لحقوقها المدنية.



