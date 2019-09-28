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توك شو

سيناريو كارثي.. الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:49 م
الدولار
الدولار
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هاني حسين
قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه لم ينس طوابير البنزين وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل وعدم توافر الأدوية والمواد الغذائية بعد 2011.

وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لو استمرينا على نظام الاقتصاد القديم ولم ننفذ عملية الإصلاح الاقتصادي، كان الدين العام سيكون 5 أضعاف الرقم الحالي، والدولار لن يقل عن 30 أو 40 جنيه، و مصر كانت ستكون مماثلة لدول أخرى في المنطقة ونعتمد على الاستيراد من الخارج ".

وتابع محسن عادل:" كان سيستمر مسلسل انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، ولن يدخل مصر استثمار أجنبي أو نشاط للسياحة إذا لم ننفذ خطة الإصلاح الأقتصادي"، مضيفا:" مصر تسير على خطى ثابتة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي".
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