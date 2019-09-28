رؤساء اتحادات الكتاب العرب يبعثون برقية شكر للرئيس السيسي

بعث رؤساء اتحادات الكتاب والمجالس والجمعيات الثقافية العربية، اليوم السبت، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لاستضافة المؤتمر الاستثنائي الذي تم عقده ظهر اليوم لانتخاب أمين عام جديد لاتحاد الكتاب والأدباء العرب.





وأعرب رؤساء الاتحادات العرب، عن عظيم شكرهم لمصر لما قدمته من دعم لـ حضور الوفود المشاركة بالاجتماع، مؤكدين أن هذا ليس جديدًا على مصر الكنانة.





كما أكدوا على دعمهم الكامل للدولة المصرية في موقفها المُتصدر بكل حسم لقوى الإرهاب والفكر الظلامي.



