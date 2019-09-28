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ثقافة

رئيس اتحاد كتاب الجزائر: مصر تتعرض لمؤامرة إرهابية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال الشاعر يوسف شقرة، رئيس اتحاد كتاب الجزائر، إن اتحاد كتاب مصر لم يقصر خلال استضافة الاجتماع الاستثنائى لاتحاد الكتاب العرب، ولم يلمس المشاركون إلا المجهودات الجبارة التى بذلت من جانب النقابة، وذلك ليس مخل صدفة بل عرف رجال ونساء مصر فى كل مناحى الحياة وليس فى الآداب فقط.

وأضاف "شقرة" خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الأمين العام الجديد لاتحاد الكتاب العرب، أن ما تتعرض له مصر هى مؤامرة ارهابية، نشد على إيدى اخواننا ونتمنى أن تتخطى مصر هذا العدوان، لتظل مصر كما كانت مصر حضن دفى وقوة ضاربة نحتمى لها نلجاء لها.

وأكد أن اختيار مصر بالتوفق والاجماع ليس محل صدفة، بل تعبير منا جميعا على لم الشمل واستكمال للخطوات التى اتخذت فى فترة الشاعر الراحل حبيب الصايغ، لمسيرة تخدم جميع الكتاب العرب، مشيرا إلى أن الشاعر علاء عبد الهادى له رؤية ثاقبة سوف نحاول الاستفادة منها خلال فترة رئاسته لاتحاد الكتاب والأدباء العرب.

وفى النهاية قدم رئيس اتحاد الكتاب الجزائر الشكر للرئيس علاء عبد الهادى وجميع أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على جهودهم فى استضافة الوفود العرب.
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