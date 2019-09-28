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أخبار العالم

بالفيديو.. الفيضانات تغرق تركيا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:56 م
فضانات تضرب شمال
فضانات تضرب شمال شرق تركيا
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وكالات
تسببت الأمطار الغزيرة في تركيا حدوث فيضانات ضربت ولاية أرتفين، شمال شرق البلاد، ما تسبب بوقوع خسائر مادية مختلفة وتضرر مسجد.

وقالت قناة "تي. آر. تي" التركية إن الفيضانات تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدها قضاء بورشكا، والتي أدت بدورها إلى فيضان جداول المياه، وشل حركة المرور داخل المقاطعة.

كما تسببت الفيضانات بإغلاق الطريق السريع الواصل بين قضائي بورشكا وهوبا بشكل مؤقت، وتسربت المياه إلى العديد من المحلات التجارية والمنازل الأرضية في بعض الأبنية السكنية.

وشرعت فرق البلدية ومديرية الصرف الصحي بالعمل على نزح المياه المتجمعة في الأحياء.

وتداولت وسائل إعلام مختلفة أنباء حول جرف المياه شاحنة مغلقة مسافة 26 كيلو مترًا وصولًا إلى قضاء هوبا.

وأضاف رئيس البلدية إرجان أورهان أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار على المنطقة بشكل متقطع حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت.
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