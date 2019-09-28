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فن

أحلام تطالب تركي ال الشيخ بهذا الأمر والأخير يرد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:54 م
احلام وتركي ال الشيخ
احلام وتركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
طالبت الفنانة أحلام من تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بإستضافة احد المواهب بموسم الرياض الذي سيقام خلال الأيام القادمة.

وغردت احلام قائلة "‏‎مساء الخير عندي طلب من سعادة المستشار تركي ال الشيخ ان تكون الفنانة ‎#هند_البحرينية مشاركة في موسم الرياض لها جمهور رائع وراقي وكبير وهي وردة البحرين وصوت رائع ‎#تركي_آل_الشيخ تستحق الدعم بنت البحرين وصوته الاول وهي متشوقة لجمهورها السعودي ".

ليرد المستشار تركي ال الشيخ عليها بالموافقة علي طلبها قائلا" Ok".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎‎‎لطالما كنتي داعمة للجميع ‎#قلب_ابيض ياام فاهد انتي وتستاهل بنت البحرين" و "‏‎‎‎فعلًا هند صوت يستاهل وياليت تنحل مشكلتها مع روتانا لأن حرام روتانا تهمل او تحاول إيقاف صوت مثل صوت هند البحرينية ‎" و "‏‎‎‎فعلا صوتها جميل خصوصا اغنية سما ثانية".
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