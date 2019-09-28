بمشاركة المجتمع المدني.. تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرى القليوبية

أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة والأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وذلك من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وكافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان المصري في كافة المجالات.





جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم مع عدد من الجمعيات الأهلية، بحضور الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، ومجدي حسن، مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وذلك لمناقشة الآليات التي سيتم تنفيذ المبادرة من خلالها.





وقال المحافظ إنه تقرر تشكيل لجنة من المختصين وستكون في انعقاد دائم ومستمر لمتابعة المستجدات الخاصة بآليات التنفيذ، مطالبا بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ونواب البرلمان والصندوق الإجتماعي للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في المبادرة.



