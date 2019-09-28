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تعليم

التربية العسكرية بـ عين شمس في زيارة رسمية لـ الكلية الحربية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:50 م
التربية العسكرية
"التربية العسكرية بعين شمس في زيارة رسمية للكلية الحربية
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كريم ناصر-ياسمين سامى
قامت إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس اليوم بقيادة العقيد مصطفى العريشي بزيارة رسمية للكلية الحربية وذلك من خلال وفد من طلاب الجامعة بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأت الزيارة داخل الكلية الحربية بعرض فيلم بعنوان " يوم في حياة طالب الكلية الحربية" أعقبه فيلم قصير عن فرقة الصاعقة التي يحصل عليها الطلاب ، ثم قام كلا من اللواء أشرف فارس مدير الكلية الحربية والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتبادل الدروع للكليتين.

شملت الزيارة دخول متحف الكلية الحربية والتعرف على النشأة والتاريخ العريق للجيش المصري بداية من العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، وقام د.عبدالفتاح سعود بكتابة كلمة خاصة بلسان جامعة عين شمس عن تضحيات وبسالة القوات المسلحة في ردع الإرهاب وحماية مصر. 

وتوجه الطلاب بعد ذلك إلى جناح حرس الحدود والتعرف على كل من الفصول الدراسية وعمليات التأمين البري والبحري وكيفية تعقب الأثر، ثم إلى جناح الإشارة والتعرف على الأجهزة اللاسلكية المختلفة وكيفية رصد الأهداف. 

ثم القيام بجولة حرة داخل الكلية الحربية والتعرف عليها بشكل أكبر، واختتمت الزيارة بعرض فيلم "غرائب نهر النيل" the mystery of river Nile" في القبة السماوية داخل الكلية.
التربية العسكرية بـ عين شمس في زيارة رسمية لـ الكلية الحربية
التربية العسكرية بـ عين شمس في زيارة رسمية لـ الكلية الحربية
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