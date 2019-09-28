التربية العسكرية بـ عين شمس في زيارة رسمية لـ الكلية الحربية

قامت إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس اليوم بقيادة العقيد مصطفى العريشي بزيارة رسمية للكلية الحربية وذلك من خلال وفد من طلاب الجامعة بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





بدأت الزيارة داخل الكلية الحربية بعرض فيلم بعنوان " يوم في حياة طالب الكلية الحربية" أعقبه فيلم قصير عن فرقة الصاعقة التي يحصل عليها الطلاب ، ثم قام كلا من اللواء أشرف فارس مدير الكلية الحربية والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتبادل الدروع للكليتين.





شملت الزيارة دخول متحف الكلية الحربية والتعرف على النشأة والتاريخ العريق للجيش المصري بداية من العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، وقام د.عبدالفتاح سعود بكتابة كلمة خاصة بلسان جامعة عين شمس عن تضحيات وبسالة القوات المسلحة في ردع الإرهاب وحماية مصر.





وتوجه الطلاب بعد ذلك إلى جناح حرس الحدود والتعرف على كل من الفصول الدراسية وعمليات التأمين البري والبحري وكيفية تعقب الأثر، ثم إلى جناح الإشارة والتعرف على الأجهزة اللاسلكية المختلفة وكيفية رصد الأهداف.



