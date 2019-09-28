خبير اقتصادي: 6200 مشروع في عام واحد بـ500 مليار جنيه.. فيديو

قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن مصر تعمل على تنمية سيناء، كما يتم إنشاء مشروعات تنموية قومية كبرى في كافة محافظات مصر.



وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تنشئ شبكة طرق جديدة داخل سيناء، اضافة إلى إنشاء مشاريع استصلاح زراعي ومزارع سمكية .



وتابع محسن عادل:" المواطن المصري واعي وفاهم على الرغم من أثار خطة الإصلاح الاقتصادي ونحن نبني دولة جديدة".



وأكمل محسن عادل:" وزارة التخطيط أعلنت عن 6200 مشروع في عام واحد بـ 500 مليار جنيه، وكان من الضروري تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي في مصر لتحسين الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات".

