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أخبار البلد

هاني سيداروس .. قصة نجاح في عالم الأعمال بدأت من الصفر ووصلت للعالمية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:43 م
هاني سيداروس
هاني سيداروس
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سعيد العربي

هاني سيداروس هو رجل أعمال ورئيس مؤسسة «رونالد ماكدونالد» الخيرية، ينتمى لأسرة مصرية نموذجية من الطبقة المتوسطة، وقد سافر إلى أستراليا مع والديه وأخيه الأصغر في العام 1971.

بدأ مسيرة النجاح عام 2003 برحلة شاقة من التعب والكفاح، وتوسع في نجاحاته حتى امتلك 15 فرعًا من سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في "كانبرا" بأستراليا.

يحمل في قلبه محبة كبيرة لمصر ويحرص على زيارتها من فترة لأخرى وما زال يفخر بجذوره المصرية


ويشارك رجل الأعمال والإنشاءات حول العالم في ضيافة المحروسة للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"
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