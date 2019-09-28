Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

دي فريس يفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 2 للسيارات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
نال السائق الهولندي نيك دي فريس لقب بطولة العالم لفورمولا 2 للسيارات لعام 2019 خلال سباق جائزة روسيا الكبرى، اليوم السبت، وذلك قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم.

وفاز دي فريس (24 عاما)، والذي يخوض ثالث مواسمه في البطولة قبل أن ينتقل لبطولة العالم لفورمولا ئي للسيارات الكهربائية الموسم المقبل، بالسباق الذي أقيم في سوتشي بعد انطلاقه من المركز الأول ليجعل مهمة منافسه وأقرب مطارديه الكندي نيكولاس لطيفي مستحيلة.

وقال سائق فريق ايه.ار.تي "مستقبلي سيرتبط بإعلان سيصدر لاحقا، لذا فإنني كنت أرغب حقا في خوض السباق هذا السباق لأثبت أننا نستحق أن نكون الأبطال".

ومع ترشيح لطيفي للمشاركة في بطولة العالم لفورمولا 1 الموسم المقبل مع فريق وليامز، سينضم دي فريس لمرسيدس في بطولة فورمولا ئي إلى جانب ستوفل فاندرونه السائق السابق لمكلارين في فورمولا 1.

وكان دي فريس جزءا من برنامج السائقين الواعدين في فريق مكلارين حتى العام الحالي.
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة يثير جدلًا.. والإفتاء تحسم الخلاف

بـ فساتين عادية دينا الشربينى تتعرض للانتقادات..والجمهور: كفاية إنها حبيبة عمرو دياب

نقد وتجريح.. حلا شيحة تتعرض لهجوم كبير بسبب فستانها.. شاهد

بث مباشر.. مباراة الاهلى وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد

نجم الأهلي يزين قائمة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

العناية الإلهية تنقذ ناشئ بيراميدز ونجل نجم الزمالك السابق من حادث مروع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد