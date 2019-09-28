دي فريس يفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 2 للسيارات

نال السائق الهولندي نيك دي فريس لقب بطولة العالم لفورمولا 2 للسيارات لعام 2019 خلال سباق جائزة روسيا الكبرى، اليوم السبت، وذلك قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم.



وفاز دي فريس (24 عاما)، والذي يخوض ثالث مواسمه في البطولة قبل أن ينتقل لبطولة العالم لفورمولا ئي للسيارات الكهربائية الموسم المقبل، بالسباق الذي أقيم في سوتشي بعد انطلاقه من المركز الأول ليجعل مهمة منافسه وأقرب مطارديه الكندي نيكولاس لطيفي مستحيلة.



وقال سائق فريق ايه.ار.تي "مستقبلي سيرتبط بإعلان سيصدر لاحقا، لذا فإنني كنت أرغب حقا في خوض السباق هذا السباق لأثبت أننا نستحق أن نكون الأبطال".



ومع ترشيح لطيفي للمشاركة في بطولة العالم لفورمولا 1 الموسم المقبل مع فريق وليامز، سينضم دي فريس لمرسيدس في بطولة فورمولا ئي إلى جانب ستوفل فاندرونه السائق السابق لمكلارين في فورمولا 1.



وكان دي فريس جزءا من برنامج السائقين الواعدين في فريق مكلارين حتى العام الحالي.