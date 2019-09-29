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محافظات

اليوم .. انقطاع المياه عن دسوق 14 ساعة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
انقطاع المياه عن
انقطاع المياه عن دسوق 14 ساعة اليوم
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أمس ، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة دسوق، بتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي لمحطة إنتاج مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو علي.

وقالت الوحدة المحلية، خلال بيان لها، إن فترة أعمال الصيانة سوف تستمر من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة صباحًا من اليوم التالي، مما سيؤدي إلى ضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بالكامل.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، المواطنين، باتخاذ تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة أعمال الصيانة محطة مياه الشرب.
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