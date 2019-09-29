اليوم .. انقطاع المياه عن دسوق 14 ساعة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أمس ، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة دسوق، بتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي لمحطة إنتاج مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو علي.



وقالت الوحدة المحلية، خلال بيان لها، إن فترة أعمال الصيانة سوف تستمر من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة صباحًا من اليوم التالي، مما سيؤدي إلى ضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بالكامل.



وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، المواطنين، باتخاذ تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة أعمال الصيانة محطة مياه الشرب.