الاعتماد على الموظفين.. أسامة هيكل يكشف أسباب ضعف الإعلام الرسمي للدولة

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أن الإعلام الرسمي للدولة ضعيف جدًا، وأن السبب الحقيقي وراء تراجع ماسبيرو هو الاعتماد على الموظفين والابتعاد عن الإعلاميين، مشددًا على أن الإعلام مهنة إبداعية وعند غياب الإبداع يكون من الطبيعي ضعف الإعلام.





جاء ذلك خلال محاضرة له بعنوان «مستقبل الإعلام فى مصر»، في معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.



