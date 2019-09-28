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مرأة

مفاجأة صادمة.. الرقص يشفي من الزهايمر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:43 م
الزهايمر
الزهايمر
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نهى حمدي
مع التقدم ​​في العمر نعاني من انخفاض في اللياقة البدنية والعقلية، وقد يصل الأمر عند البعض إلى حدوث أمراض عقلية مثل مرض الزهايمر، لتثبت الدراسات الحديثة أن هناك عوامل أخرى تبعد عن الإنسان علامات الشيخوخة وكبر السن .

فقد أظهرت دراسة جديدة في علم الأعصاب البشري، أن كبار السن الذين يشاركون بشكل روتيني في التمرينات البدنية يمكنهم التغلب على علامات الشيخوخة في الدماغ، وخاصة الرقص فهو له تأثير عميق في إبعاد الشيخوخة، بحسب ما نشر موقع "medicalxpress".

وتقول القائمة على الدراسة كاثرين رايفيلد، طبيبة بالمركز الألماني للأمراض العصبية والنفسية في ماجديبورج بألمانيا إن ممارسة الرياضة لها تأثير مفيد يتمثل في إبطاء أو حتى مواجهة التدهور المرتبط بالعمر في القدرات العقلية والبدنية.

وأشارت إلى أن في هذه الدراسة هناك نوعان مختلفان من التمارين البدنية وهما تدريب الرقص والقدرة على التحمل يزيدان من مساحة الدماغ التي تنخفض مع تقدم العمر، وبالمقارنة فإن الرقص فقط هو الذي يؤدي إلى تغيرات سلوكية ملحوظة من حيث تحسين التوازن.

وأجريت الدراسة على مسنين بعمر 68 سنة، حيث تم تكليفهم بدورة أسبوعية مدتها ثمانية عشر شهرًا لتعلم روتين الرقص، أو تدريب على التحمل والمرونة.

وأظهرت كلا المجموعتين زيادة في منطقة الحصين في الدماغ، هذا مهم لأن هذه المنطقة يمكن أن تكون عرضة للانخفاض المرتبط بالعمر وتتأثر بأمراض مثل مرض الزهايمر، كما تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الذاكرة والتعلم ، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن.
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