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رياضة

ودياً.. المنيا 2001 يخسر من الفكرية بهدفين مقابل هدف ودياً

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:23 م
المنيا ٢٠٠١
المنيا ٢٠٠١
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رباب الهوارى
خسر فريق الناشئين مواليد ٢٠٠١ بنادي المنيا بهدفين مقابل هدف من فريق ناصر الفكرية في المباراة الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .

واقيمت المباراة على ملعب نادي المنيا الجديدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وشهد اللقاء منافسة قوية من الطرفين ،وتبادل لاضاعة الاهداف من كلا الفريقين الي ان انتهت بفوز ناصر الفكرية بهدفين لهدف وحيد للمنيا .


ويقود فريق المنيا ٢٠٠١ كل من: عمر احمد مديرا فنيا، واسامة عبدالحكيم ومحمد عمر مدربين، ود. عصام طلعت ود. احمد عمر مخططين احمال، و هشام عبد الحليم ومحمد يسري مدربي حراس المرمى.
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