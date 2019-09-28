ودياً.. المنيا 2001 يخسر من الفكرية بهدفين مقابل هدف ودياً

خسر فريق الناشئين مواليد ٢٠٠١ بنادي المنيا بهدفين مقابل هدف من فريق ناصر الفكرية في المباراة الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .



واقيمت المباراة على ملعب نادي المنيا الجديدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وشهد اللقاء منافسة قوية من الطرفين ،وتبادل لاضاعة الاهداف من كلا الفريقين الي ان انتهت بفوز ناصر الفكرية بهدفين لهدف وحيد للمنيا .





ويقود فريق المنيا ٢٠٠١ كل من: عمر احمد مديرا فنيا، واسامة عبدالحكيم ومحمد عمر مدربين، ود. عصام طلعت ود. احمد عمر مخططين احمال، و هشام عبد الحليم ومحمد يسري مدربي حراس المرمى.

