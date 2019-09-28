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رياضة

هل تراجع مستوى الفرعون .. أرقام محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد تجيب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:42 م
محمد صلاح - صورة
محمد صلاح - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على صاحب الأرض شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برامال لين" فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول فى الدقيقة 70 عن طريق فاينالدوم من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لتصطدم بيد حارس شيفيلد وتمر بين ساقيه وتسكن الشباك .

وحملت المباراة بعض الانتقادات لمحمد صلاح بسبب الصيام عن التهديف، واتهامه بتراجع مستواه لكن هل أرقامه خلال المباراة توحي بتراجع مستواه ؟

- "أكمل صلاح 18 تمريرة من أصل 26 بدقة 69%، صنع فرصة واحدة للتسجيل"

- "راوغ مرتين بنجاح من أصل 3 بدقة 67%"

- "لم يحاول استخلاص الكرة ولم يشترك في أي صراع هوائي"

- "عدم تسجيل صلاح جعل شيفيلد يونايتد ثالث فريق لا يسجل في مرماه في الدوري الإنجليزي مع سوانزي سيتي ومانشستر يونايتد"

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول الي النقطة 21 فى صدارة الدوري الإنجليزي ، بينما تجمد فريق شيفيلد يونايتد فى المركز العاشر برصيد 8 نقاط .
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