علكة واحدة بعد كل وجبة.. اكتشف لماذا؟

أكد أطباء روس أن مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة يساعد في الحفاظ على أسنان صحية، وأيضا على سلامة عضلات المضغ، لكن يجب اختيار العلكة التي تحتوي على الحد الأدنى من السكر والأصباغ الاصطناعية.





وقال البروفيسور الروسي إيغور بوندارينكو: "الأفضل مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة، وبشكل عام فإن الاستخدام الصحيح لا يسبب ضررا".





وأشار إلى أن مضغ العلكة على تجويف الفم بفضل إفراز اللعاب، إضافة إلى ذلك فإن كثيرا من بقايا الطعام في الفم تلتصق بالعلكة.





كذلك حذر الطبيب من استخدام العلكة بدلًا من فرشاة الأسنان، وقال: "لتنظيم كامل، بالطبع، أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان، وخيط تنظيف الأسنان".





ومضغ العلكة له مزاياه فمثلا، أنه يبقي عضلات المضغ في حالة جيدة ويزيد من تدفق الدم في اللثة ويعطي شعورًا بالانتعاش بعد تناول الطعام.





من جانبه قال الطبيب من جامعة سيتشينوف، أليكسي بويفيروف: مضغ العلكة آمن للمعدة، والمهم هو عدم ابتلاعها وعدم مضغها طوال اليوم.



