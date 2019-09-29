داعية سعودى: زيارة هذا المكان تفك الكرب وتوسع الرزق

قال الدكتور عبد الله المصلح، الداعية الإسلامى السعودى، إن من أيسر الطرق التى يمكن للإنسان اللجوء إليها عندما يصيبه كرب أو هم هو الاعتمار-أداء العمرة- وزيارة بيت الله الحرام.



وأضاف«المصلح» فى إجابته عن سؤال كثيرًا ما يردد عليه وهو:« ماذا نفعل عند الإصابة بكربٍ أو همٍ»، أن من يقبل على زيارة بيت الله الحرام حاجًا أو معتمرًا، يقبل دعائه عند الله بتفريج كربه وهمه؛ لأنه ضيف عند الله؛ والله – سبحانه- كريم لا يرد ضيوفه.



وتابع إنه إذا كان الشخص المصاب بالهم والحزن لا يستطيع الذهاب إلى مكة لعدم تمكنه من ذلك بسبب بعدها عنه أو كان لا يمتلك قدرة مالية لإداء العمرة أو الحج، أمامه طريق آخر وهو الحرص على قيام الليل، خاصةً الثلث الأخير منه.



وأوضح أن فى الثلث الأخير من الليل ساعة إجابة؛ لا يرد الله فيها عباده، بل يناجيهم ليدعوه بما يريدون من تفريج الهموم وكشف الضر؛ فالله وحده القادر على تفريج الهموم والكروب.



دعاء فك الكرب

نصح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، بأنه عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.



وأكمل عاشور، خلال لقائه بقناة الناس، أن من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».



وتابع قائلًا : وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى (( لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين))، داعيين المولى عز وجل أن يفك كرب المكروبين ويرفع عنهم الهم والغم .

