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رياضة

استراتيجية فعالة للنهوض وتطوير مركز شباب منشأة ناصر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تفقد وزير الشباب والرياضة مركز شباب منشاة ناصر وذلك للوقوف علي حالة المركز علي ارض الواقع، ووضع إستراتيجية فعالة للنهوض وتطوير مركز الشباب.

قام بجولة فى صالة كمال الاجسام واستمع الى اعمال التطوير المزمع إجراؤها فيها، كما استمع الي اعمال التطوير التي ستبدا في الملعب القانوني.

كما تفقد ايضا وزير الشباب والرياضة الصالة التي تحتوي علي اجهزة الكمبيوتر، وغرفة مزاولة الانشطة المختلفة بالمركز كالانشطة اليدوية والحرفية، كما طالب صبحي المركز بالتوسع في الأنشطة المختلفة.

وفي ختام الجولة شاهد الوزير عرض لفريق الكاراتيه بالمركز، كما وعدهم بتوفير بساط خاص بتدرييات الكاراتيه حتي يستطيعوا ان يمارسوا رياضتهم المفضلة بطريقة صحيحة.
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