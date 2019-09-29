العمل بتخفيض أسعار الفائدة بالبنوك.. اليوم

يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارًا من اليوم الأحد، إجراء اجتماعات لجان الـ" الألكو" بكل بنك، لتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية على الحسابات والودائع والقروض والعمليات البنكية بعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض متوسط أسعار الفائدة بواقع 1% في المتوسط.



وقالت مصادر مصرفية لـ"صدي البلد" إن كلا من بنوك مصر والأهلي والقاهرة، ستشرع في خفض أسعار الفائدة علي الشهادات البلاتينية المحددة بواقع 5 و7 سنوات بمتوسط 1% إضافية بعد قرار البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% لتصبح نحو 13 و 12.5% .



وأعلن البنك المركزي المصري خلال الخميس الماضي عن تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 1% للمرة الثانية علي التوالي خلال الاجتماعات المقررة للجنة السياسات النقدية في العام الجاري، ليصبح سعر عائدي الإيداع والاقتراض ليلة واحدة عند 13.25% و 14.25 % بالإضافة لسعري الائتمان والخصم و العملية الرئيسية للبنك المركزي والخصم عند 13.75%.



ونجحت لجنة السياسات النقدية خلال 22 أغسطس الماضي في خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية ضمن اجتماعاتها الخامس، بمعدل 1%، ليقلص البنك المركزي أسعار الفائدة حتى الآن بمعدل 2%.

